В список запрещенных в России веществ включили мимозу

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении перечня подлежащих контролю наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. В список, в частности, попало растение "мимоза хостилис".

В справке отмечается, что в некоторых регионах России отмечено появление психоактивных веществ с торговым наименованием U-47700 и факты отравлений им со смертельным исходом. 

Всего перечень пополнился 12 наименованиями психоактивных веществ, которые ранее были внесены в соответствующие списки в некоторых странах, в том числе в Финляндии, Эстонии, Швеции и Белоруссии.

В частности, в раздел "Наркотические вещества" включены беноциклидин, метоксикетамин и фуранилфентанил, а в раздел психотропных веществ — дезхлорэтизолам, диклазепам и клоназолам.

Кроме того, в список попало растение "мимоза хостилис", содержащее психоактивное вещество диметилтриптамин. В последнее время в российском сегменте интернета зафиксировано активное распространение высушенных частей и семян этого растения. 

Также внесены изменения в разделы "значительный", "крупный" и "особо крупный" размеры наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 2281, 229 и 2291 Уголовного кодекса.
  1. Общество
  2. РИА Новости
  3. 16.07.2017 14:02 [179] (0)
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