В Тольятти неудачливый грабитель разбил бутылку спиртного при побеге

Инцидент произошел в магазине на бульваре Ленина. Подозреваемый пытался открыто похитить две бутылки спиртного, однако довести преступление до конца злоумышленнику не удалось.

Работники магазина заметили пропажу и немедленно сообщили в полицию. Стражи правопорядка оперативно прибыли на место и задержали подозреваемого возле магазина.

Злоумышленник - 26 летний местный житель, нигде не работает и ранее уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж и приобретение и сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. В ходе допроса мужчина признался, что пошел на преступление потому, что хотел выпить, а денег на покупку спиртного у него не было, сообщили в облГлавке.

В настоящее время одна из похищенных бутылок алкоголя возвращена в магазин, а вторую злоумышленник уронил и разбил, когда пытался убежать. По признакам покушения на грабеж возбуждено уголовное дело.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 16.07.2017 15:03 [24] (0)
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