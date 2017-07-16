В Тольятти неудачливый грабитель разбил бутылку спиртного при побеге

Инцидент произошел в магазине на бульваре Ленина. Подозреваемый пытался открыто похитить две бутылки спиртного, однако довести преступление до конца злоумышленнику не удалось.

Работники магазина заметили пропажу и немедленно сообщили в полицию. Стражи правопорядка оперативно прибыли на место и задержали подозреваемого возле магазина.

Злоумышленник - 26 летний местный житель, нигде не работает и ранее уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж и приобретение и сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. В ходе допроса мужчина признался, что пошел на преступление потому, что хотел выпить, а денег на покупку спиртного у него не было, сообщили в облГлавке.

В настоящее время одна из похищенных бутылок алкоголя возвращена в магазин, а вторую злоумышленник уронил и разбил, когда пытался убежать. По признакам покушения на грабеж возбуждено уголовное дело.