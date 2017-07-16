Николя Мор: рост российского авторынка в 2017 году может составить до 10%

Российский авторынок по итогам 2017 года может вырасти на 10%, сообщил на Дне открытых дверей АВТОВАЗа президент предприятия Николя Мор.

"Как известно, в начале этого года был прогноз, что рынок покажет рост в 4%. Думаю, на сегодня мы можем сказать, что реальный уровень роста будет составлять примерно от 7 до 10%", - приводит ТАСС слова Мора.

Он пояснил, что увеличение показателей роста может произойти после запуска новых мер поддержки со стороны государства, в том числе таких как программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" планирует нарастить продажи в 2017 году на 10%, до 290 тыс. автомобилей. По словам Мора, концерн планирует удерживать долю рынка в 20%. В 2017 году компания намерена произвести 495 тыс. автомобилей и сборочных комплектов.