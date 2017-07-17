В Комсомольском районе 80-летний тольяттинец устроил ДТП и попал в больницу

Авария произошла 15 июля в 12:30. Водитель вазовской "десятки" двигался по улице Ярославской со стороны улицы Чайкиной в направлении улицы Громовой. По предварительной информации, мужчина 1937 года рождения при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю "Лексус", под управлением мужчины 1975 года рождения, в результате чего произошло столкновение машин.

В результате аварии водитель "десятки" госпитализирован, а 7-летний пассажир иномарки, находившийся на заднем сиденье в детском кресле, получил травму носа. Ему назначено амбулаторное лечение.

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, Оба водителя автомашин были трезвы. Сотрудники органов внутренних дел продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.