Неделя Тольятти: новая Lada Vesta, ликвидация рынка в 6 квартале, 700 млн рублей на трехуровневую развязку

Главные события города в еженедельном обзорном материале.

АВТОВАЗ представил новейшую «Весту»

15 июля на тольяттинской производственной площадке АВТОВАЗа прошел традиционный День открытых дверей. Кульминацией праздника стала презентация LADA Vesta SW Cross – широкой аудитории был продемонстрирован уже не концептуальный автомобиль, а серийный продукт, который готовится к выходу на рынок.

Новинка поступит в продажу предположительно в октябре-ноябре, объявил президент автоконцерна Николя Мор в рамках презентации модели. Он отметил, что точной даты пока нет, а о стоимости модели все узнают осенью.

LADA Vesta SW Cross открывает новую нишу на российском рынке. В LADA Vesta SW Cross сочетаются самые востребованные сегодня качества: экспрессивный стиль, динамика и управляемость, проходимость кроссовера, практичность вместительного кузова типа SW. Функциональность в совокупности с уверенным и спортивным внешним видом, интерпретированным через генетический код ''ИКС''-образного дизайна, создают достойное пополнение модельного ряда LADA Vesta и закладывают базу для дальнейшего развития портфолио Бренда.

Отдельного внимания заслуживает оборудование, недоступное ранее и, как правило, использующееся на моделях классом выше. Это впервые внедренная трехступенчатая регулировка подогрева передних сидений, центральная консоль с подлокотником и ящиком для хранения, оснащенная портом USB, розеткой и кнопками подогрева задних сидений, задний центральный подлокотник с подстаканниками.

Ранее на этой неделе АВТОВАЗ объявил о начале продаж LADA Vesta CNG. Начальная стоимость LADA Vesta CNG - 600 900 рублей.

LADA Vesta CNG - первая в истории бренда модель с серийной газобаллонной установкой, рассчитанной на применение сжатого природного газа и устанавливаемой на автомобили с двигателем 1.6 л с механической коробкой переключения передач. Машина может работать как на бензине, так и на метане, который является одним из самых распространенных видов топлива в России. В числе его преимуществ безопасность, экологичность и невысокая цена: использование метана позволяет снизить расходы на горючее в 3 раза. Для обеспечения безопасности автомобиль оборудован специальными предохранителями, исключающими возможность разрыва баллона, а также неконтролируемый выход газа при повреждении газовой магистрали.

В Тольятти снесли еще один рынок

11 июля органами местного самоуправления и полицией был ликвидирован незаконный рынок, расположенный на бульваре Королева, 20, в 6 квартале, на котором размещались около 18 торговых киосков. Торговые павильоны и лотки, расположенные в этом месте, погрузили на грузовые автомобили и вывезли за пределы города.

При выявлении самовольных торговых точек чиновники готовят предписание об устранении нарушений, которое размещают на видимой стороне объекта. После этого владельцу дается двое суток на то, чтобы собственными силами убрать павильон. Если предприниматель игнорирует требование, управление берет ликвидацию объекта на себя. Владелец может вернуть свой объект, но это возможно только при условии предъявления документов, подтверждающих возмещение в бюджет затрат, понесенных на его ликвидацию.

Тольяттинцы, обсуждающие в соцсетях снос очередного рынка, разделились в своих мнениях. Живущие неподалеку горожане, жалеют бабушек, торгующих «своим, дачным». Часть комментаторов поддерживает снос, указывая на антисанитарию и неудобство от рынка. Есть и те, кто уверен – освободившееся место все равно используют для новых торговых точек.

Напомним, в Тольятти регулярно предпринимаются меры, направленные на ликвидацию несанкционированной торговли. Ранее был ликвидирован рынок на Тополиной рядом с «Каретным двором», а также пресечена торговля на улице Дзержинского. Отмечается, что подобные действия проводятся по обращениям горожан, проживающих рядом с такими рынками.

Тольятти обновляется

8 июля в Тольятти на площади пред Дворцом бракосочетания состоялось торжественное открытие венчального храма в честь Святых Петра и Февронии Муромских и открытие духовно-просветительского центра «Семья, любовь и верность».

В храме будут совершаться регулярные богослужения, молебны, таинство венчания и крещения. Храм ежедневно открыт для всех горожан и гостей города.

Строительство венчального храма длилось 5 лет. В его создании приняли участие сотни неравнодушных тольяттинцев. Храм строился «всем миром» на пожертвования горожан, перечислялись также средства от множества благотворительных мероприятий и акций. Все работы по храму: строительство, отделка, изготовление иконостаса выполнены тольяттинскими мастерами. Иконы для необыкновенно красивого кружевного иконостаса написаны художником Виктором Берхом.

В Тольятти фасад «Пирамиды» готовят к монтажу декоративного баннера. Работы планируют завершить к концу июля.

Сейчас территория у «Пирамиды» - это экспериментальная площадка театра «Колесо». В будущем старое здание кинотеатра будет реконструировано, и здесь появится театрально-культурный центр «Новая сцена». Проект реализуется в рамках городской программы «Пять шагов благоустройства» - «Шаг 5. Подбери брошенное».

Пока «Новая сцена» радует горожан бесплатными концертами, игровыми программами и мастер-классами. Следующие мероприятия на площадке пройдут осенью. К 1 сентября театр «Колесо» готовит программу «Здравствуй, школа!».

А в сквере семейного отдыха на Поле Чудес появится новый фонтан. В данный момент уже выполнена часть работ - для насосной площадки, где будут находиться насос, фильтрующие элементы, система фильтрации, электрика управления, подготовлен котлован; готово основание под плиту фонтана и так далее.

Новый фонтан планируется запустить уже в этом году, в конце августа – начале сентября. Чаша фонтана будет сделана в виде карты города, а над ней будет располагаться радуга, из которой и будет литься вода.

Готовятся в Тольятти и к строительству трехуровневой развязки. В 2017 году на эти цели планируется направить порядка 700 млн руб., сообщил начальник ФКУ "Поволжуправтодор" Сергей Логунов.

Реализация проекта позволит разъединить грузовой транзитный поток, проходящий по территории Тольятти, путем направления транзита на эстакаду. Также будет ликвидирована разобщенность спальных и промышленных районов города, сокращено время в пути на работу и обратно, и улучшится экологическая ситуация. Как сообщил Сергей Логунов, сейчас в районе работ строят три трассы-дублера, две уже заасфальтированы. Ведется переустройство инженерных коммуникаций, попадающих в зону застройки развязки, идет подготовка к устройству буронабивных свай первого этапа строительства.

Кроме того, городские власти взялись за два долгостроя. Готовится проведение конкурсов в целях завершения строительства и удовлетворении прав граждан 2 проблемных объектов, расположенных в городе: квартал 20, Южное шоссе (застройщик ООО «ХимТехТранс» – банкрот) и ул. Баныкина, 5 очередь (застройщик ООО «СИЭГЛА» - банкрот). Готовность первого дома, который затрагивает интересы 25 дольщиков, составляет 75%. Как рассказал Сергей Анташев, с целью завершения строительства объекта администрацией города проводится активная работа с потенциальными застройщикам, которым в качестве компенсационных мер предложено 23 земельных участка. В результате были получены встречные предложения от компаний "Единение", "Патриот", "Жилстрой" и "Лада-дом".

Объект на Баныкина, в который вложили деньги 32 дольщика, построен на 80%. Готовность завершить строительство дома выразили пять застройщиков - к вышеуказанным добавилась компания "СВ-Холдинг".

"Мы, наконец, нашли застройщиков, готовых завершить объекты, услышали от них конкретные предложения. Урегулирование правовых аспектов позволит нам решить вопрос по всем шести проблемным домам в Тольятти", - убежден Сергей Анташев.

А сами тольяттинцы подают заявки для участия в работе общественных советов микрорайонов. 13 июля прошла выемка первых анкет от горожан, которые изъявили такое желание. В настоящий момент ведется обработка поступивших анкет, сообщили в горадмнистрации.

Процесс по сбору документов стартовал 7 июля. Подать заявку для работы в общественных советах можно до 20 июля. Общественные советы микрорайонов призваны стать связующим звеном между жителями и городской властью. Жители, которые войдут в ОСМ, смогут напрямую взаимодействовать с администрацией города и другими ведомственными структурами для решения волнующих тольяттинцев вопросов. Уже утвержден реестр из 85 общественных советов, каждый из которых включает в себя от двух до семи тысяч жителей.

ТОР «Тольятти» пополнилась тремя новыми резидентами

На этой неделе стало известно о том, что количество резидентов территории опережающего развития «Тольятти» увеличилось на три компании. ООО «Сарди Пекеджинг», ООО «БРАЙС», ООО «ЗЕТТА получили одобрение от комиссия по рассмотрению заявок от претендентов, сообщили в администрации города.

ООО «Сарди Пекеджинг» в рамках реализации проекта планирует открыть производства картонных уголков для защиты сгруппированной продукции от деформации и обеспечения целостности упаковки при транспортировке. Общая производительность производства 400 тонн в месяц. Поставка продукции на внутренний рынок и экспорт. Предприятие создаст 44 рабочих места в Тольятти. Общая сумма инвестиций составит – 24 млн рублей.

ООО «БРАЙС» организует современное, отвечающее мировым стандартам производство твердосплавного осевого инструмента для нужд предприятий по всей России, занимающихся металлообработкой. Продукцией организации будет являться стандартные и специальные твердосплавные монолитные фрезы, предназначенные для обработки металлов, чугунов, титановых и никеле-хромовых сплавов, а также не содержащих железа (алюминий и его сплавы, медные сплавы). В рамках проекта будет создано – 23 рабочих места. Общая стоимость проекта 200 млн рублей.

ООО «ЗЕТТА» занимается разработкой отечественного многофункционального высокоэффективного электрического привода для транспортных средств общего и специального назначения. В рамках проекта будет разработан электропривод с уникальными конструктивными особенностями, обеспечивающими его превосходство по эксплуатационным характеристикам в сравнении с существующими аналогами. Общая стоимость проекта - 205 млн рублей. Количество рабочих мест – 23 чел.

Часть имущества «АвтоВАЗагрегат» выставят на торги

На открытый аукцион 119 лотами в ближайшее время будет выставлено имущество находящегося в банкротстве тольяттинского ОАО «АвтоВАЗагрегат».

В их составе: оборудование бывшего завода, восемь земельных участков в Комсомольском районе Тольятти общей площадью 132,9 тыс. кв. м, «дочки» «АвтоВАЗагрегата» — 100 % доли в ООО «АвтоВАЗагрегаттранс», 100 % доли в ООО «ПошивАвтоВАЗ­агрегат» и 50 % доли в ООО «Автообогрев», а также четыре патента на полезные модели и 300 акций АвтоВАЗбанка (с июля 2015 года его санирует Промсвязьбанк). Общая стоимость лотов составляет 251,166 млн руб. Торги планируется провести 25 июля на электронной торговой площадке ООО «Центр реализации».