Тольяттинка Софья Палкина завоевала «серебро» на Кубке России

В городе Ерино завершился Кубок России по легкой атлетике. В соревнованиях принимали участие сильнейшие спортсмены со всей страны.

В споре метательниц молота вновь основная борьба развернулась между москвичкой Елизаветой Царевой и тольяттинкой Софьей Палкиной. И вновь сильнее оказалась более опытная москвичка, показавшая результат 70,36 м. Результат Софьи - 68,90 м., она стала серебряным призером соревнований, сообщает управление физкультуры и спорта горадминистрации.

С 28 по 30 июля пройдет чемпионат России, где ожидается продолжение противостояния двух восходящих «звезд» российской легкой атлетики.