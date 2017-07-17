Тольяттинка Софья Палкина завоевала «серебро» на Кубке России

В городе Ерино завершился Кубок России по легкой атлетике. В соревнованиях принимали участие сильнейшие спортсмены со всей страны.

В споре метательниц молота вновь основная борьба развернулась между москвичкой Елизаветой Царевой и тольяттинкой Софьей Палкиной. И вновь сильнее оказалась более опытная москвичка, показавшая результат 70,36 м. Результат Софьи - 68,90 м., она стала серебряным призером соревнований, сообщает управление физкультуры и спорта горадминистрации.

С 28 по 30 июля пройдет чемпионат России, где ожидается продолжение противостояния двух восходящих «звезд» российской легкой атлетики.
  1. Спорт
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  3. 17.07.2017 07:35 [77] (0)
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