Россиян предупреждают о новых погодных аномалиях

Аномальные погодные явления, которыми отмечено нынешнее лето, будут повторяться все чаще, заявил советник президента России по вопросам изменения климата Александр Бедрицкий.
"Мы наблюдаем аномальные явления, когда погода неустойчивая. 2017 год — это пример таких ситуаций, которые могут повторяться все чаще", — сказал специалист на совместном форуме МЧС России и общественных организаций "Общество за безопасность" в городе Вытегра.
По его словам, сейчас на атмосферные процессы существенное влияние оказывает таяние арктических ледников. Из-за сокращения объема "ледяной шапки" снижается температурный контраст между полюсами и экватором, что, в свою очередь, приводит к погодным аномалиям, пишут РИА Новости.
Советник также подчеркнул, что климатический фактор необходимо принимать во внимание, когда речь идет об общественной безопасности. Это позволить снизить риски для населения и увеличит эффективность работы экстренных служб.
Напомним, в начале июля на Тольятти обрушился шторм, от которого в городе пострадали сотни деревьев и несколько десятков автомобилей, также наблюдались перебои с электричеством.