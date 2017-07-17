В России обсуждают запрет продажи алкоголя в выходные

В Минздраве обсуждается вопрос о включении в Стратегию формирования здорового образа жизни населения положения о введении запрета на продажу алкоголя в выходные дни, сообщают "Известия".

Шагов по борьбе со злоупотреблением алкоголя и профилактике алкоголизма, предпринимаемых сейчас недостаточно, считают ученые в Государственном научно-исследовательском центре профилактической медицины (ГНИЦПМ) Минздрава, который и выступил с таким предложением.

"Мы считаем меру ограничения продажи алкоголя в выходные дни эффективной. Но как это решение будет реализовано — Минздрав решает совместно с другими ведомствами", — сказали в пресс-службе ГНИЦПМ , добавив, что план реализации Стратегии находится в разработке.

После его согласования на межведомственном уровне станет ясно, каким образом предложение о запрете продаж спиртного в выходные может быть реализовано на практике.

В ведомстве также напомнили, что у регионов есть полномочия по установлению ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в том числе полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции. Это следует из закона «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…», он также устанавливает запрет на продажи спиртного с 23:00 до 08:00 по всей стране.