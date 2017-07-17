В России утвердили изменения в правила дорожного движения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении Правил дорожного движения, в частности, вводятся термины "электромобиль" и "гибридный автомобиль", а также соответствующие дорожные знаки и разметки, сообщают РИА Новости.

Для защиты окружающей среды от воздействия выбросов автомобилями вредных веществ вводятся новые дорожные знаки особых предписаний: "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств", "Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей", табличка "Экологический класс транспортного средства", новые термины.

Изменения также предполагают распространение действия знака "Остановка запрещена" на маршрутные транспортные средства вне зоны остановок маршрутного транспорта, корректировку терминов "пешеходная зона", "разделительная полоса" и "островок безопасности" для регламентации их использования в качестве элементов, разделяющих проезжую часть и трамвайные пути.

Правительство также разрешило движение велосипедистов по тротуару или пешеходной дорожке в случае сопровождения взрослым велосипедиста в возрасте до 14 лет.

"Эти изменения позволят органам государственной власти и местного самоуправления регулировать режим проезда по территории населённых пунктов транспортных средств с высоким уровнем выбросов вредных веществ, в том числе предоставляя преференции для экологически чистых транспортных средств", — подчеркивается в сообщении.