Разработан законопроект о запрете рекламы по воскресеньям

Законопроект, запрещающий прерывать рекламой телепередачи, фильмы и радиопередачи, транслируемые в воскресенье с 6.00 до 24.00, в понедельник внесут в Госдуму депутаты ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Вадим Деньгин и Владимир Сысоев, сообщают РИА Новости.

"В выходные люди должны отдыхать. В том числе – иметь возможность смотреть спокойные передачи, документальные, художественные фильмы. А когда они периодически прерываются агрессивной рекламой, это уже не отдых. Навязчивые ролики напоминают людям о разных заболеваниях, проблемах, попросту раздражают", — считает депутат.

Разработчики документа в пояснительных материалах подчеркивают, необходимость ограничения рекламы в воскресенье обусловлена также тем, что в будни, в отличие от выходных, дети смотрят телевизор относительно немного.

Авторы в поддержку проекта закона приводят данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ). Согласно сведениям, указанным в пояснительной записке, этот опрос показал, что 82% граждан считают, что реклама на телевидении занимает слишком много времени.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 17.07.2017 10:34 [72] (0)
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