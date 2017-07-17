В детском лагере 11-летний тольяттинец распорол бедро железным штырем

16 июля в службу 911 поступило сообщение из летнего спортивного лагеря, расположенного на полуострове Копылово. Звонивший рассказал о том, что 11-летний ребенок, перелезая через 2-метровый забор, напоролся на железный штырь.

Прибыв на место происшествия спасателям, пришлось разрезать прутья забора. В верхней части забора были приварены 20-сантиметровые декоративные пики. Одна из них полностью вошла в бедро ребенка параллельно кости. По счастливой случайности артерия и кость не были повреждены и мальчик не погиб от потери крови, сообщает руководитель ЦГЗ Андрей Дербенев.

После того, как мальчику сделали обезболивающий укол, спасатели смогли перерезать стальной прут. Вынимать из раны фрагмент решётки было крайне опасно. Врачи приняли решение, что удалять посторонний предмет будут уже в больнице.

По имеющейся информации, на утро 17 июля операция прошла успешно.