Таксист помог выявить нарушителя на тольяттинских дорогах  

В выходные дни от водителя одной из таксомоторных организаций поступила информация о том, что по Лесопарковому шоссе двигается автомобиль ВАЗ, водитель которого, предположительно находится в состоянии опьянения.

Инспекторы ДПС, незамедлительно выехавшие по указанному адресу, выявили автомобиль в транспортном потоке и остановили его. Информация подтвердилась, за рулем транспортного средства находился 64-летний мужчина с признаками опьянения.

В отношении нарушителя собран административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения…). Данное нарушение влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Транспортное средство помещено на специализированную стоянку, сообщает ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 17.07.2017 11:34 [131] (0)
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