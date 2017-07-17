Таксист помог выявить нарушителя на тольяттинских дорогах

В выходные дни от водителя одной из таксомоторных организаций поступила информация о том, что по Лесопарковому шоссе двигается автомобиль ВАЗ, водитель которого, предположительно находится в состоянии опьянения.

Инспекторы ДПС, незамедлительно выехавшие по указанному адресу, выявили автомобиль в транспортном потоке и остановили его. Информация подтвердилась, за рулем транспортного средства находился 64-летний мужчина с признаками опьянения.

В отношении нарушителя собран административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения…). Данное нарушение влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Транспортное средство помещено на специализированную стоянку, сообщает ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти.