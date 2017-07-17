Николя Мор и Михаил Бабич обсудят перспективы развития АВТОВАЗа

Сегодня в Москве пройдет рабочая встреча полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича, президента АВТОВАЗа Николя Мора и председателя Совета директоров АВТОВАЗа Сергея Скворцова.

На встрече будут обсуждаться перспективы развития завода и взаимодействие с отечественными поставщиками.

Отмечается, что в целях максимального использования возможностей российских поставщиков автокомпонентов создана совместная рабочая группа с участием представителей автогиганта, аппарата полномочного представителя, правительства Самарской области, регионального Кластера автомобильной промышленности, предприятий-поставщиков автокомпонентов.

Результатом её деятельности является разработанная "дорожная карта" по использованию потенциала предприятий Самарской области при локализации производства автомобилей, в которую вошли 62 поставщика. Во время встречи стороны обсудят деятельность рабочей группы.