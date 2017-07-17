Старейшина тольяттинских «Свидетелей Иеговы» получил штраф

К административной ответственности по факту организации деятельности экстремистской организации привлечен старейшина международной религиозной организации «Свидетели Иеговы».

Как сообщает прокуратура Комсомольского района, в помещении, расположенном с торца дома №8 по ул. Макарова, проводились встречи и богослужения религиозной группы последователей вероучения «Свидетели Иеговы», на которых присутствовали от 30 до 60 человек, в том числе дети с родителями.

За организацию деятельности религиозного объединения, в отношении которого действует решение о приостановлении, прокуратурой района в отношении старейшины международной религиозной организации «Свидетели Иеговы» было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 20.28 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения мировому судье судебного участка № 110 Комсомольского судебного района.

14 июля на основании постановления мирового судьи старейшина привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 000 руб. Решение не вступило в законную силу.

В настоящее время деятельность данной организации не ведется.

Напомним, деятельность религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» приостановлена на основании распоряжения Первого заместителя министра юстиции Российской Федерации от 15.03.2017 № 320-р. Верховным Судом Российской Федерации 20.04.2017 принято решение о ликвидации и признании экстремистской данной организации.