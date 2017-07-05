Появилось видео задержания тольяттинского судебного пристава, обвиняемой в получении взятки

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении судебного пристава-исполнителя одного из отделов судебных приставов Автозаводского района УФССП по Самарской области.

Из собранных материалов следует, что 25-летняя женщина требовала с 30-летнего мужчины 300 тысяч рублей за окончание исполнительного производства и не принятие мер в отношении него по ограничению запрета на выезд с территории Российской Федерации.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции задокументировали факт получения судебным приставом в своем служебном кабинете части незаконного вознаграждения в сумме 200 тысяч  рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.
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  3. 17.07.2017 13:02 [198] (0)
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