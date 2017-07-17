В выходные в двух ДТП пострадали малолетние тольяттинцы (фото)

В этом году травмы при ДТП получили 34 маленьких тольяттинца.

15 июля в 12:30 80-летний водитель ВАЗ-21102 двигался по улице Ярославской. В районе дома № 35 при повороте налево (поворот запрещен) вне перекрестка он не предоставил преимущество в движении, в результате чего допустил столкновение с автомобилем "Лексус LX450", который двигался в прямом встречном направлении. В результате ДТП травмы получил водитель автомобиля ВАЗ, который госпитализирован с политравмой, ушибом головного мозга и переломом ребер справа. Медицинская помощь потребовалась и пассажиру автомобиля Лексус, 6-летний мальчик, получил ушиб носа, ссадины мягких тканей лобной области. Ребенок находился на заднем пассажирском сидении справа, в специальном удерживающем устройстве «Мишутка», со слов водителя был пристегнут ремнем безопасности

В 16:40 46-летний водитель "Киа Рио" двигался по Южному шоссе, в направлении ул. Автостроителей. В районе дома №83 по Южному шоссе не выбрал безопасную дистанцию до впереди двигающегося транспортного средства, в результате чего допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114, водитель которого останавливался перед регулируемым пешеходным переходом. Автомобиль ВАЗ продолжил движение и допустил столкновение с автомобилем Lada Xray, водитель которого остановился перед регулируемым пешеходным переходом.

В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля ВАЗ 2114, один из которых 3-летняя девочка, у нее ушиб мягких тканей лобной области, назначено амбулаторное лечение. В автомобиле девочка находилась на переднем пассажирском сидении справа, в специальном удерживающем устройстве «Киди», со слов водителя была пристегнут ремнем безопасности, сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.