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Сотрудники ГИБДД Тольятти выявили нарушения среди водителей мотоциклов

В целях предупреждения ДТП с участием водителей мототранспорта, сотрудники Госавтоинспекции проводят специализированные рейды в вечерние и ночные часы. Основная работа проводится в местах, где водители двухколесного транспорта устраивают несанкционированные гонки, нарушая ревом мощных «байков» ночной покой граждан и создавая опасность для других участников дорожного движения.

В пятницу,14 июля проведено специальное профилактическое мероприятие, в ходе которого выявлено 4 нарушения нарушений ПДД РФ данной категорией участников дорожного движения, все они привлечены к административной ответственности.

Характерными нарушениями ПДД мотоциклистами явились:  эксплуатация мототранспорта с нечитаемыми государственными регистрационными знаками, отсутствие полиса ОСАГО, не использование защитного шлема.  Постоянный контроль со стороны ГИБДД за водителями данной категории приносит положительные результаты, большая часть мотоциклистов и их пассажиров используют мотошлем и экипировку, сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

В текущем году с участием мототранспорта произошло 12 дорожных происшествий, что на 4 случая меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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  2. TLT.ru
  3. 17.07.2017 14:05 [123] (0)
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