На улицах Ушакова и Комсомольской перекроют движение

С 21 июля до 31 августа в районе жилого дома №170 по ул. Мира будут производиться работы по ремонту теплосетей. В связи с этим будет круглосуточно прекращено движение транспортных средств по ул. Комсомольская на участке от ул. Карбышева до кольцевой развязки с ул. Мира, сообщили в городской администрации.

На период проведения работ муниципальный автобусный маршрут №9 «ОП Бетонная – ОП Фосфор» будет следовать по следующей схеме: ул. Комсомольская – ул. Мира – ул. Карбышева – ул. Комсомольская и далее по существующей схеме движения.

Также с 21 июля по 15 сентября, в связи с выполнением ремонтных работ по прокладке турбопровода, будет прекращено движение транспортных средств по ул. Ушакова от ул. Ступиной до ул. Мира.