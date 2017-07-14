В Жигулевске полицейские задержали местного жителя с пакетом марихуаны

Сотрудникам ОМВД России по г.Жигулевску поступила оперативная информация о том, что местный житель 1977 года рождения может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств. Спустя некоторое время сотрудники органов внутренних дел задержали подозреваемого около одного из домов на улице Приволжской.

Стражи порядка доставили подозреваемого в отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства. В ходе личного досмотра оперативники обнаружили и изъяли у него полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения. Согласно заключению экспертов, в пакете находилась марихуана общей массой более 25 грамм, что относится к значительному размеру. По данным оперативников, подозреваемый нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался, сообщили в облГлавке.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  частью 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 17.07.2017 15:34 [112] (0)
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