Сегодня в двух водоемах Самарской области водолазы искали утонувших

17 июля в 9:55 в поселок Зелененький Волжского района для проведения поисков на водоеме были направлены водолазы ПСО г. Новокуйбышевска. Там утонул мужчина 1975 года рождения.

Со слов очевидцев была определена зона поиска. В обследовании дна озера принимали участие три водолаза. В результате проведения поисковых работ, в 11.20 пострадавшего обнаружили на глубине 2,5 метров и передали родственникам.

В 11:58 водолазы ПСО г. Тольятти проводили поисковые работы на озере Глинка в поселке Яблоневый овраг. Искали пропавшего на акватории озера мужчину 1987 года рождения.

Обследование дна водоема проводили 3 водолаза. В 13.50 водолазные поиски были окончены. Пропавшего подняли со дна водоема и передали сотрудникам полиции, сообщает Поисково-спасательная служба региона.