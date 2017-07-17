Сегодня в двух водоемах Самарской области водолазы искали утонувших

17 июля в 9:55 в поселок Зелененький Волжского района для проведения  поисков на водоеме были направлены водолазы ПСО г. Новокуйбышевска. Там утонул мужчина 1975 года рождения.

Со слов очевидцев была определена зона поиска. В обследовании дна озера принимали участие три водолаза. В результате проведения поисковых работ, в 11.20 пострадавшего обнаружили на глубине 2,5 метров и передали родственникам. 

В 11:58 водолазы ПСО г. Тольятти проводили поисковые работы на озере Глинка в поселке Яблоневый овраг. Искали пропавшего на акватории озера мужчину 1987 года рождения.

Обследование дна водоема проводили 3 водолаза. В 13.50 водолазные поиски были окончены. Пропавшего подняли со дна водоема и передали сотрудникам полиции, сообщает Поисково-спасательная служба региона.
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  3. 17.07.2017 17:02 [12] (0)
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