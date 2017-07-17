Перед ДКИТ должны появиться экспоцентр и ТЦ

В Тольятти появилась некоторая ясность с возведением объекта рядом с ДКИТ. В данный момент эта территория в центре Нового города обнесена забором, а тольяттинцы продолжают спорить о том, что именно появится за ним. Большая часть горожан уверена – на поле будет новый торговый центр.

Это косвенно подтвердил глава Тольятти Сергей Анташев на сегодняшней пресс-конференции в городской администрации. Он сообщил, что власти пытались обменять земельный участок у ДКИТ на другой, но отсутствие юридической правовой формы обмена не позволило сделать это. Однако администрация вышла к застройщику с предложением разместить рядом с новым ТЦ еще один объект – экспоцентр, который передадут городу в безвозмездное пользование.

Касаемо основного объекта строительства, градоначальник подчеркнул, что власти представили застройщику замечания по архитектуре. Правки, касающиеся цвета и форм были внесены, что позволит уйти от обычной «торговой коробки» в центре района и создать более приятное глазу здание.

Власти города настаивают на том, чтобы экспоцентр появился в первую очередь, а строительство торгового объекта начиналось лишь после этого.