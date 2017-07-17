Впереди еще 4 недели семейных соревнований

С 11 июля в Тольятти проходит масштабное мероприятие, полюбившееся населению города, спортивное многоборье, в котором соревнуются семьями.

В программу популярных в народе состязаний входят веселые эстафеты, метание дротика, укрощение скакалок, точные удары мячом по маленьким футбольным воротам. В течении месяца соревнования семейных команд будут собирать тольяттинцев на 17-ти спортивных площадках во всех районах города согласно графику проведения. Каждый из объектов украшен яркими плакатами, а спортивное действо всегда сопровождает бодрая, веселая музыка и спортивные конкурсы. Все это создает для участников отличное настроение.

Первым объектом проведения «Семейных стартов-2017» стала площадка школы № 66 в Автозаводском районе, собравшая 54 семейные команды, сообщает АСМ «СПОРТИКО». Старты прошли также на территории школ № 9 и № 93, а также в детском оздоровительном лагере «Спартак». В общей сложности на четырех спортплощадках соревновалось 166 команд, в которых объединились 566 участников! Сегодня семейные коллективы продолжат соперничество в Комсомольском районе, на площадке школы № 80, а завтра участников ждут в Автозаводском районе на территории школы № 67.

Время начала состязаний на каждом объекте единое – 18 часов. Сделано это для удобства горожан, которые могут, вернувшись с работы, отправиться вместе с детьми или внуками на спортивную площадку. При этом заявки от семейных команд принимаются непосредственно на месте проведения соревнований. Помимо основных соревнований, на каждом объекте для всех желающих проводятся многочисленные спортивные конкурсы. Что касается финала «Семейных стартов-2017», то он, по традиции, пройдет в рамках Всероссийского Дня физкультурника, 12 августа в универсальном спортивном комплексе «Олимп».