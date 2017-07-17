Тольяттинцы разворовывают прозрачные остановки в своем городе

В прошлом году на улицах Тольятти появилась новенькая партия прозрачных остановок. Уже спустя некоторое время украсившие улицы павильоны попросту стали разбираться на запчасти. Вандалоустойчивое стекло, используемое на этих остановках, горожане снимают и, судя по всему, используют в личных целях.

К настоящему моменту таким образом пострадали семнадцать остановок. Воровство стекол в гарантийные случаи не запишешь, муниципалитету только и остается писать заявления в полицию, пишут «Городские ведомости».

Отмечается, что денег в городском бюджете на новые стекла нет, поэтому дана команда Центру организации дорожного движения заделать остановки хотя бы металлическими листами. Процесс восстановления уже начался. На этой неделе Центр организации дорожного движения представит в департамент дорожного хозяйства и транспорта план-график восстановительных работ.