Глава УМВД по Тольятти рассказал в гордуме об итогах работы в первом полугодии

В тольяттинском парламенте заслушан отчет о деятельности УМВД по г.Тольятти в первом полугодии. Доклад полковника полиции, начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти Хейруллы Ахмедханова был очень подробным. Ряд цифр, озвученных начальником полиции, оказался в центре внимания депутатов.

Например, данные о том, что сотрудниками УМВД были направлены в администрацию Тольятти 10 материалов с предложениями по поводу расторжения договоров аренды с предпринимателями, уличенными в реализации контрафактного алкоголя. Со стороны населения народным избранникам поступают многочисленные жалобы на продавцов спиртного. В связи с этими негативными явлениями депутаты не раз критиковали бездействие чиновников, в том числе из управления потребительского рынка администрации. Поэтому вопрос о мерах реагирования исполнительной власти на материалы правоохранителей в Думе г.о.Тольятти решено обсудить отдельно, для чего из администрации будет запрошена соответствующая информация, сообщает пресс-служба думы.

Так как сейчас в городе ведется работа по формированию общественных и координационных советов микрорайонов, депутаты рекомендовали УМВД по г.Тольятти наладить эффективное взаимодействие с гражданскими активистами. Председатель Думы г.о.Тольятти Дмитрий Микель предложил начальнику полиции провести с общественниками консультации либо своего рода учебу для того, чтобы грамотно выстроить дальнейшую совместную деятельность с ними.

Депутаты взяли себе на заметку вопрос об изыскании дополнительных средств на обеспечение фото- и видеофиксации нарушений на территории города. К сожалению, камер для видеонаблюдения в местах массового скопления граждан пока недостаточно, тогда как наличие таких камер существенно облегчает поиск нарушителей. Начальник полиции привел депутатам наглядный пример раскрытия по горячим следам жестокого преступления, что стало возможным благодаря использованию средств видеофиксации. Соответственно, в установке дополнительных камер заинтересованы и правоохранители, и органы местного самоуправления, и жители Тольятти. Поэтому со стороны руководителя УМВД по городу Тольятти в адрес депутатов была озвучена просьба оказать максимальное содействие в решении данной проблемы.