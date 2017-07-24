АВТОВАЗ рассказал об увольнениях на предприятии

АВТОВАЗ подтвердил ранее объявленную информацию о сокращении 740 человек, не занятых в основном производстве. В пресс-службе предприятия отметили, что в настоящее время у компании нет планов по увеличению этого числа сотрудников.

Кроме того, на предприятии отметили, что впервые за последние годы начался прием персонала – 150 молодых рабочих были приняты на линию B0, где собираются автомобили LADA Largus, LADA XRAY и автомобили альянса Renault-Nissan.

Кроме того, 180 талантливых инженеров присоединятся до конца года к команде инжиниринга предприятия, говорится в сообщении компании.

Часть уволенных сотрудников переведут в состав Индустриального парка ПАО «АВТОВАЗ», где создаются рабочие места для сотрудников автозавода, не занятых в основном производстве. Сейчас в состав Парка переведено около 800 работников предприятия. В планах Компании – стабильное развитие этого проекта, с переводом на новые рабочие места нескольких тысяч человек в ближайшие два года, поясняют в пресс-центре.

Одновременно реализуются пенсионная программа с корпоративными выплатами сотрудникам, принявшим решение уйти на пенсию, а также программа поддержки персонала, переходящего к другим работодателям.

Напомним, ранее сегодня появилась информация о том, что АВТОВАЗ планирует сократить более 8 тысяч человек в 2017-2018 годах. Об этом сообщил полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич на совещании по вопросам развития предприятия.