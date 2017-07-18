Фото: Тлт-Город

Тольяттинские гандболистки в составе сборной страны стали вторыми на турнире во Франции

Молодежная сборная России (девушки 1998 г.р. и моложе), за которую выступают четыре тольяттинки (Елена Михайличенко, Маргарита Орлова, Ольга Щербак и Варвара Юрьева), заняла второе место по итогам международного турнира во Франции, сообщает пресс-служба гандбольного клуба.

В городе Апт на 29-м по счету «Tournoi International Corine Chabannes» с 14 по 16 июля собирались три команды, готовящиеся  к чемпионату Европы среди девушек не старше 19 лет, который с 27 июля по 6 августа пройдет в словенском городе Целе.

На старте турнира россиянки обыграли испанских сверстниц со счетом 30:28 (15:13), а на следующий день уступили хозяйкам площадки – 23:26 (13:13).

Михайличенко и Щербак по четыре гола забили Испании и по два Франции, Юрьева дважды отличилась во встрече с испанками.

Итог: 1 место – Франция (4 очка), 2 – Россия (2), 3 – Испания (0).
  1. Спорт
  2. TLT.ru
  3. 18.07.2017 07:03 [86] (0)
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