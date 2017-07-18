Тольяттинская организация задолжала зарплату 68 своим работникам

Прокуратурой Центрального района проведена проверка соблюдения требований трудового законодательства ЗАО ЖБК «Тольяттинское».

В соответствии с нормами трудового законодательства работодатель обязан выплачивать работникам заработную плату не реже чем два раза в месяц. В ходе проверки установлено, что организация имеет задолженность по выплате заработной платы перед 68 работниками за июнь 2017 года в размере 500 000 рублей.

По результатам проверки прокуратурой в адрес директора общества внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено. Кроме того, в отношении юридического лица - ЗАО ЖБК «Тольяттинское» и его директора возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 5.27 КоАП, по результатам рассмотрения которых виновные лица привлечены к ответственности в виде штрафа, сообщили в региональной прокуратуре.

Руководством организации произведено полное погашение задолженности по заработной плате.