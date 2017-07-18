В Тольятти открыт памятник погибшим сотрудникам органов внутренних дел

В Тольятти состоялось открытие памятника сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при выполнении служебных обязанностей. В церемонии открытия приняли участие начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Винников, руководство и личный состав УМВД России по городу Тольятти, представители городской администрации, прокуратуры, ветеранской организации и Общественных советов при областном Главке МВД и территориальном органе внутренних дел, а также родители, жены, друзья и коллеги геройски погибших тольяттинских милиционеров.

У гранитной плиты с высеченными памятными надписями «Честь. Отечество. Долг» никто не сдерживал слез. С красными гвоздиками и букетами цветов, выращенных своими руками, к установленному в Парке Победы постаменту пришли родственники погибших милиционеров – люди, для которых фраза «боль утраты» - не пустые слова. Каждый пришел на церемонию открытия с историей служебного подвига близкого человека. Многие нашли в себе силы поделиться переживаниями и подробно рассказать о своих отцах, мужьях, сыновьях.

В почетном карауле у постамента в этот памятный день находились и сотрудники регионального управления Росгвардии. Погибшие сотрудники органов внутренних дел, в память о которых была установлена гранитная плита, были и их надежными товарищами, с которыми сотрудники службы бок о бок боролись с преступностью.

Начальник ГУ МВД России по Самарской области Александр Винников обратился к собравшимся и отметил, что сотрудники органов внутренних дел Самарской области с честью и достоинством выполняют вверенные им обязанности, а имена тех, кто интересы службы ставили выше собственных, навечно вписаны в списки личного состава сотрудников правопорядка. Руководитель УМВД России по городу Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов отметил, что погибшие сотрудники органов внутренних дел с достоинством выполняли свой служебный долг и остались в памяти коллег и земляков примером доблести и верности Присяге.

Председатель общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Александр Шахов подчеркнул, что мемориал будет всегда напоминать о подвиге павших солдат правопорядка, которые ушли на службу охранять покой простых граждан и не вернулись.

Память сотрудников органов внутренних дел, чьи имена навечно занесены в списки личного состава областного главка МВД, почтили Минутой молчания. В завершение церемонии участники возложили цветы к подножию памятника.

Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области