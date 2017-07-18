Дефицит бюджета Тольятти по итогам полугодия составил 180 млн рублей

Руководитель департамента финансов Григорий Гильгулин отчитался об исполнении бюджета за первое полугодие.

По всем источникам — НДФЛ, земельному налогу, налогу на имущество физлиц, ЕНВД, аренды земельных участков и так далее – платежи поступали в запланированном размере. А по аренде муниципального имущества даже оказались выше за счёт поступлений платежей от ПАО «Т Плюс».

Единственное, что пошло в разрез с планами — это реализация муниципального имущества по программе приватизации. Кассовое исполнение по итогам 1 полугодия составило 10,4 млн руб. или 17,6%. Объясняется это тем, что из 45 объявленных аукционов состоялось только 11. Не было спроса на продаваемое имущество. Таким образом, из запланированных 12,5 млрд рублей в бюджет города поступило 5,5 млрд рублей. Дефицит бюджета по итогам полугодия составил 180 млн рублей, сообщают "Городские ведомости".

По словам Гильгулина, отмечается достаточно высокое исполнение кассового плана 99, 5%. То есть с выполнением расходных обязательств и освоением средств, поступивших из вышестоящих бюджетов, тоже нет никаких проблем.

По итогам первого полугодия объем муниципального долга увеличился на 175 млн рублей. Если смотреть по структуре, то муниципальный долг по бюджетным кредитам увеличился на 518 млн, при этом долг по коммерческим кредитам сокращен практически на 300 млн. За 1 полугодие городская администрация получила три транша бюджетного кредита из федерального бюджета. Общая сумма полученных средств составила 1, 5 млрд. рублей, процентная ставка по ним — 0, 1 % годовых. Бюджетные кредиты были направлены на рефинансирование коммерческих.