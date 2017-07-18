Фото: gorlovka.today

Тольяттинец напал с топором на мать и похитил 46 тысяч долларов, чтобы продолжить застолье

В дежурную часть ОМВД России по г.Жигулевску поступило сообщение от 45-летней жительницы Тольятти, которая сообщила, что у нее похищено более 46 000 долларов и 4 000 рублей, что является особо крупным размером.

Инцидент произошел в вечернее время на территории одного из домовладений поселка Солнечная поляна. Полицейские выяснили, что сын потерпевшей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал с топором на свою мать с требованием отдать ему денежные средства, необходимые для продолжения застолья. Получив отказ, мужчина пошел в сарай, расположенный на территории домовладения, и, зная где мать хранит сбережения, открыто похитил хранящиеся там деньги.

В кратчайшие сроки после случившегося подозреваемого в совершении преступления задержали сотрудники уголовного розыска. В настоящее время большая часть похищенных денежных средств изъята и возвращена законной владелице, местонахождение оставшихся денег устанавливается, сообщает облГлавк.

По данным оперативников, подозреваемый - 20-летний житель города Тольятти, ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. В отношении него возбуждены уголовные дела по признакам разбоя и грабежа. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 18.07.2017 10:25 [154] (0)
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