В Тольятти полным ходом идет ремонт на улице Карла Маркса

В Центральном районе продолжается ремонт улицы Карла Маркса, на реконструкцию которой выделено 118 млн рублей в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Необходимость ее ремонта тольяттинцы определили  сами в ходе голосования  на общероссийском сайте моногорода.рф   согласно федеральному проекту по развитию моногородов.

Как сообщили в городской администрации, на магистрали уже с мая ведутся масштабные ремонтные работы: проводится замена асфальтового полотна протяженностью 2,5 км, бортового камня, бордюров, планируется нанесение разметки термопластиком, установка новых остановочных павильонов, дорожных знаков и пешеходных ограждений. Произведена обрезка сухих кустарников и веток деревьев на участке между двумя проезжими частями улицы. На пешеходной аллее также появится обновленное асфальтовое покрытие.  

Реконструированная улица обеспечит комфортное передвижение не только для автолюбителей, но и для пешеходов. Уже сегодня здесь активно ведутся мероприятия по укладке асфальта пешеходных дорожек вдоль фасадов домов.

Окончание работ по ремонту улицы Карла Маркса запланировано на август текущего года.
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  2. TLT.ru
  3. 18.07.2017 10:45 [91] (0)
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