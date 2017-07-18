Полицейские задержали 26-летнего тольяттинца с крупной партией наркотиков

В отдел полиции поступила оперативная информация о том, что 26-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств. В ходе проведения оперативных мероприятий возле дома улице 40 лет Победы мужчина был задержан полицейскими.

В присутствии понятых внутри находившейся при нем сумки были обнаружены и изъяты свертки с веществом растительного происхождения. Подозреваемого доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Проведенное исследование показало, что в свертках находилось 200,35 грамма наркотического вещества, содержащее в своем составе метилэфедрон, что соответствует крупному размеру. Полицейские выяснили, что запрещенное вещество мужчина планировал сбыть на территории Тольятти, сообщает облГлавк.

Стражами правопорядка установлено, что задержанный нигде не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался. По факту покушения на сбыт наркотических средств в крупном размере в отношении него возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел выясняют канал поставки запрещенного вещества и проверяют мужчину на причастность к аналогичным преступлениям.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 18.07.2017 11:15 [138] (0)
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