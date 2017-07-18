С начала года тольяттинские водители допустили около 700 нарушений при перевозке детей

С начала 2017 года в результате ДТП, зарегистрированных в Тольятти, травмы получили 34 маленьких пассажира. Чтобы напомнить водителям об их ответственности за жизнь и здоровье пассажиров и не допустить новых трагедий на дорогах, сотрудники ГИБДД усилили контроль за соблюдением автомобилистами требований к перевозке детей.

В ходе проведения спецрейда, сотрудники ГИБДД совместно с представителем общественного совета У МВД России по г. Тольятти Денисом Радченко останавливали водителей, перевозящих детей-пассажиров, проводили беседы о важности использования детских удерживающих устройств. В ходе мероприятия составлено 2 административных материала в отношении водителей, которые перевозили детей с нарушениями требований. За данное правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере трёх тысяч рублей. С начала 2017 года за нарушение требований к перевозке детей сотрудники ГИБДД составили в отношении водителей около 700 административных материалов.

Чтобы родители отчётливее представляли последствия халатного отношения к детской безопасности в автомобиле, полицейские рассказывают о конкретных фактах ДТП, в которых погибли дети. Многие признаются, что они не задумывались о данной проблеме, надеясь на то, что их беда не коснётся. Именно на таких участников дорожного движения, в первую очередь, и направлено проводимое мероприятие. Ведь если каждый из них представит себя на месте человека, потерявшего ребёнка в результате ДТП, и примет меры к обеспечению безопасности своего маленького пассажира, трагедий на дорогах станет значительно меньше. Сотрудники полиции вручают тематические памятки и желают безопасных дорог.