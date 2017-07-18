Тольяттинцы проголосуют фонариками за лучшее кино

27 июля на территории летнего кинотеатра культурно-досугового центра «Буревестник» состоится конкурсный показ IV Всемирного Фестиваля уличного кино. Жители и гости Тольятти посмотрят лучшие короткометражные ленты молодых российских режиссеров и светом фонариков выберут победителя. Всего в эстафете уличного кино примет участие более 300 городов по всей планете.

С 2 июня по 4 сентября в 60 странах пройдет IV Всемирный Фестиваль уличного кино. В рамках фестиваля команда энтузиастов во главе с Александром Щеряковым отправится в кругосветное путешествие, устраивая показы короткометражных лент молодых авторов на набережных, площадях и крышах домов от Владивостока до Сан-Франциско.

Напомним, что Фестиваль уличного кино является некоммерческим проектом, запущенным в 2014 году на Дальнем Востоке России. За три года проект успел заработать два мировых рекорда, проехать более 20 тысяч километров и собрать больше миллиона зрителей. В его поддержку высказывались Эмир Кустурица, Никита Михалков, Владимир Познер, Павел Лунгин, Тимур Бекмамбетов и другие деятели культуры. Впервые в этом году в грандиозной эстафете, объединяющей города и страны в любви к кино, примет участие город Тольятти.

Приглашаем вас принять участие в Фестивале уличного кино! Бесплатный показ стартует в 27 июля в 21.00 на территории культурно-досугового центра «Буревестник». Зрители фестиваля смогут увидеть 6 короткометражных картин, отобранных из более чем 800 заявок. Каждый желающий сможет проголосовать за понравившуюся работу светом фонарика или телефона. По итогам народного голосования в конце августа будет отобран фильм-победитель.

«Фестиваль уличного кино – по-настоящему народный феномен, – комментирует основатель проекта Александр Щеряков. – Мы принципиально отказались от жюри и начали проводить конкурсные кинопоказы под открытым небом, знакомя с молодежным кинематографом и включая в процесс отбора всех желающих. Идея пришлась по вкусу большому числу людей и за три года наша некоммерческая инициатива выросла более чем в 20 раз. Мы очень рады, что в этом году в фестивальный тур впервые вошел Тольятти».