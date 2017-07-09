Благодаря госпрограммам LADA стала на 10% доступней

Все модели LADA вошли в число участников новых госпрограмм льготного автокредитования ''Первый автомобиль'' и ''Семейный автомобиль'', сообщили на АВТОВАЗе.

Согласно постановлению Правительства РФ, в рамках новых программ автокредитования будет предоставляться право на дополнительную единовременную скидку в размере 10% стоимости приобретаемого автомобиля гражданам, имеющим двух или более несовершеннолетних детей (''Семейный автомобиль''), и гражданам, приобретающим первый раз автомобиль в собственность (''Первый автомобиль'').

Один из самых популярных автомобилей у начинающих водителей и наиболее доступная LADA - седан Granta в комплектации ''Стандарт''. При стартовой цене 389 900 рублей машина обойдется участникам госпрограммы ''Первый автомобиль'' в 351 000 рублей (выгода - 38 990 рублей). Напомним, что LADA Granta названа лучшим российским автомобилем в рейтинге журнала РБК ''Продуктов для людей''. В 2013, 2014 и 2015 годах LADA Granta становилась самым продаваемым автомобилем России, и сегодня удерживает статус бестселлера.

Для участников программы ''Семейный автомобиль'' оптимальным выбором могут стать самые вместительные LADA - седан Vesta и универсал Largus. Цена стартовой версии LADA Largus по программам ''Первый автомобиль'' и ''Семейный автомобиль'' - 476 910 рублей (выгода - 52 990 рублей). Базовая комплектация LADA Vesta (Classic, 549 900 рублей) доступна участникам госпрограмм по цене 491 310 рублей (выгода - 54 590 рублей).

Планируется, что коммерческие модели LADA также примут участие в госпрограмме ''Российский фермер''. В рамках программы льготного лизинга сельхозтоваропроизводителям предоставляется право на дополнительную единовременную скидку в размере 12,5%.