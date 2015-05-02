ГИБДД проверяет тольяттинских водителей маршруток

В рамках межведомственного взаимодействия с представителями УГАДН и специалистами администрации г.о. Тольятти сотрудниками ГИБДД на улице Спортивной проведен рейд по контролю за осуществлением пассажирских перевозок. В рамках мероприятия выявлено 12 нарушений ПДД РФ.

Кроме этого, собран 1 материал, по которому возможно привлечение к административной ответственности должностного лица (за выпуск на линию транспортного средства с техническими неисправностями), передает ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

Всего в этом году при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий выявлено более 3000 нарушений ПДД РФ водителями, осуществляющими пассажирские и альтернативные перевозки. Основные нарушения: нарушение правил маневрирования, управление транспортом с техническими неисправностями, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил проезда пешеходного перехода, превышение скоростного режима. На должностные лица составлено более 200 административных материалов.

В настоящее время сотрудниками полиции усилен контроль за соблюдением режима и отдыха водителей, их сменности при перевозках на дальние расстояния, внесение несанкционированных изменений в конструкцию автобусов, своевременным прохождением технического осмотра, соответствием эксплуатационного содержания состояния автомобильных дорог требованиям безопасности по основным маршрутам перевозок. Особое внимание уделяется соблюдению Правил при организованной перевозке группы детей.