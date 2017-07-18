Тольяттинец вырастил в арендованной квартире 400 кустов марихуаны (фото)

Управление ФСБ России по Самарской области установило, что житель Тольятти осуществляет деятельность, связанную с незаконным культивированием растений, содержащих наркотические вещества. Затем он собирался сбыть их на территории области.

14 июля на подходе к арендованной им квартире, расположенной в одном из домов по ул. Максима Горького, подозреваемый был задержан. В ходе обследования адреса обнаружено и изъято 400 кустов марихуаны. В тот же день проведено обследование принадлежащей ему кладовки, расположенной в ГСК № 55 "Салют" на ул. Ботанической, где изъято наркотическое средство - марихуана, массой не менее 7065 грамм в высушенном состоянии.

В действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 231 УК РФ и покушение на совершение преступления по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, сообщает ФСБ. В настоящее время результаты расследования готовятся к передачу в ОРД в СУ У МВД по г. Тольятти для организация проведения проверки и принятия процессуального решения.