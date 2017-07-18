В Тольятти проверили места для будущих спортплощадок

К первому октября в Тольятти появится 17 новых спортивных площадок, по одной на каждый избирательный округ. 12 спортивных объектов решено обустроить на территориях школ, остальные пять будут находиться в местах общего пользования внутри жилых кварталов.

Строительство современных кортов стало возможным благодаря программе «Пять шагов благоустройства». На эти цели из городского бюджета выделено около 85 миллионов рублей.

Заместитель главы Тольятти по социальным вопросам Юлия Баннова вместе с главами районных администраций проверили подготовку объектов к началу строительства, сообщает пресс-служба городской администрации.

Все строительные площадки, расположенные на территории школ обозначены деревянными колышками. Территории под строительство готовили самостоятельно, проводя школьные субботники и общественные мероприятия. Юлия Ефимовна высоко оценила степень подготовки учебных заведений к старту работ и особо отметила широкое вовлечение тольяттинской молодежи. Практически в каждой школе возле будущих площадок стоял информационный стенд в виде стенгазеты, где находилась информация о сроках и этапах строительства долгожданных спортивных сооружений. Например, в школе №13 по Молодёжному бульвару комиссию встречал школьный ученический совет во главе с его президентом Татьяной Калинкиной, ученицей 11«б» класса. Школьники интересовались деталями проекта и заверили чиновников, что уже готовят ряд мероприятий к открытию площадок.

В ходе осмотра мест под застройку всплывали и рабочие вопросы. В частности руководителям школ Баннова поручила проверить прилегающие к стройке деревья на предмет их аварийности. В одном из учреждений над будущей площадкой натянут телефонный кабель – его необходимо перемонтировать и увести от строящегося объекта. Также на некоторых участках необходимо выполнить демонтаж старых спортивных конструкций, решить вопрос с освещением, нанести разметку на дорожки и покрасить столбы. Руководителям школ необходимо подготовить план мероприятий к открытию площадок.

«Спортивные площадки будут общественными. Они не должны быть закрыты на ключ. Любой горожанин должен иметь возможность заниматься спортом. Никто не должен этому препятствовать», – отметила Юлия Баннова.