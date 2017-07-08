Завершена реконструкция головной насосной станции Комсомольского района

ВоКС завершил реконструкцию головной канализационной насосной станции Комсомольского района. Руководство компании продемонстрировало обновленную насосную станцию представителям общественности, депутатам и сотрудникам администрации г. о. Тольятти.

Объект оборудовали современными центробежными насосными агрегатами производства шведской компании Flygt. Новое оборудование имеет высокий класс надежности и высокий КПД, может работать в условиях затопления машинного зала. В ходе реконструкции было заменено грузоподъемное, электросиловое и технологическое оборудование. В помещении машинного зала установлены частотное регулирование питания и система плавного пуска насосов. На станции внедрена автоматизированная система управления технологическими процессами, а также система дистанционного контроля, информация о состоянии объекта и показатели поступают круглосуточно на пульт диспетчеру.

Стоимость реализации инвестиционного проекта составила 52 миллиона рублей. Денежные средства на реконструкцию были выделены из собственных средств ООО «Волжские коммунальные системы».

На презентацию обновленного объекта «Волжские коммунальные системы» пригласили представителей общественности, собственников сетей, подрядных компаний, журналистов. В числе гостей были: заместитель генерального директора ОАО «ПО КХ г.о. Тольятти» Виктор Голованов, глава администрации Комсомольского района Артем Анисимов, руководитель департамента городского хозяйства Вадим Ерин, депутаты Думы г.о. Тольятти Алексей Альшин и Борислав Гринблат. Всем присутствующим рассказали о проекте, продемонстрировали работу насосного оборудования и автоматики. Поведали о проблемах, с которыми пришлось столкнуться на этапах реализации и о методах их решений. Гости не остались равнодушными, отметили пользу и вклад «Волжских коммунальных систем» в будущее коммунального хозяйства Тольятти.

Заместитель главы г.о. Тольятти - глава администрации Комсомольского района Артем Анисимов поделился впечатлениями:

- Я остался доволен увиденным. Уверен, что такое техническое переоснащение головной насосной станции повысит надежность системы водоотведения района. Такие инвестиционные проекты – это очень хороший задел на будущее. Польза для жителей города очевидна.

Головная насосная станция Комсомольского района была построена более пятидесяти лет назад. За долгие годы ее существования здесь впервые была проведена масштабная реконструкция. Станция обеспечивает перекачку стоков всего Комсомольского района г.о. Тольятти на очистные сооружения. Надежность этого объекта определяет стабильность системы водоотведения района, с населением в 100 000 человек.