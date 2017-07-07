В России могут вырасти тарифы на услуги сотовой связи

Федеральная антимонопольная служба дала операторам две недели на отмену роуминга внутри России, сообщают РИА Новости.

ФАС посчитала необоснованной разницу цен на роуминг у абонентов "дорогих" и "дешевых" тарифов. В случае невыполнения предписания "большой четверке" операторов грозит штраф, а также взыскание необоснованно полученного дохода.

Операторы должны за десять дней уведомить абонентов об изменениях. Также ФАС вынесла предупреждения компаниям "Вымпелком", "МТС", "Мегафон" и "Т2 Мобайл". В действиях операторов ФАС нашла признаки нарушения закона о защите конкуренции. Компании устанавливали и поддерживали разные тарифы на услуги сотовой связи в домашнем регионе и в поездках по России. При этом чем дороже тарифный план у абонента, тем меньше для него разница в тарифах на услуги сотовой связи дома и в поездках.

После анализа ценовых предложений и условий технической организации оказания услуг связи ФАС установила, что эти действия ни экономически, ни технологически не обоснованы. Четверка мобильных операторов должна изменить тарифы на услуги связи в поездках, исключив необоснованную разницу цен.

Если операторы не исполнят предупреждение ведомства, против них может быть возбуждено антимонопольное дело. На его рассмотрение отведено три месяца, и возможно продление на шесть.

Сейчас в России действует несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Внутрисетевой роуминг действует внутри определенной сети на территории всей страны и отличается по регионам. Национальный роуминг действует, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе.

Комментируя инициативу ФАС одни эксперты выразили мнение, что она не повлияет на стоимость тарифов. Компенсировать же потери операторы начнут какими-нибудь дополнительными опциями. Другие назвали требование ведомства необоснованно жестким.

В случае отмены платы за роуминг внутри России вырастут тарифы на услуги сотовой связи, заявила РИА Новости директор департамента внешних коммуникаций Минкомсвязи Екатерина Осадчая.

"Сейчас услугами роуминга внутри России пользуется лишь около семи процентов абонентов. Если отменить плату за роуминг, то операторы вынуждены будут перераспределить затраты на обслуживание путешественников на всех абонентов", — отметила она.