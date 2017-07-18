Выходим из режима ожидания: 5 классных мероприятий недели

Каждую новую неделю мы переходим в «режим ожидания». Вы замечали, что каждый раз мы неосознанно чего-то ждем? Ждем выходных, отпуска, теплой погоды. Разве Вам не надоело ждать? Включаем режим активности, а чтобы жизнь не была скучной, вот классные мероприятия на эту неделю.

Клуб «ВелоТольятти» приглашает всех прекрасных девушек города принять участие в самом красивом велосипедном событии нашей области — ВелоДевичнике, который состоится 23 июля. Красивые девушки на велосипедах проедут по главным улицам города — будут танцы, фотосессии, фотозона и угощение.

Семейные старты-2017 - эти популярные соревнования продлятся до 12 августа. Они предполагают 17 отдельных стартов на спортивных объектах всех районов города. «Семейные старты» включают четыре категории: «Мама, папа, я» (родители и один ребенок до 9-ти лет), «Спортивная семья» (родители и один ребенок до 14-ти лет), «Две звезды» (один из родителей и один ребенок до 9-ти лет), «Основной состав» (один из родителей и один ребенок до 14-ти лет). К старту допускаются также команды с бабушками и дедушками. Участникам предстоит ряд состязаний: всевозможные эстафеты, упражнения с мячами, метание дротика. В финальном турнире к спортивным испытаниям добавляется мини-гольф.

FOOD FEST - это уникальное событие, сочетающее конкурсы на профессиональную кулинарную премию для участников и 2-х дневный вкусный и познавательный марафон для гостей с шоу и интерактивами! Участники мероприятия: повара, бариста, бармены, рестораторы, социально активные люди разных возрастов, увлеченные новыми тенденциями, творчеством, культурой, саморазвитием. В программе фестиваля мастер-классы, игровые программы, интерактивы, баттлы.

Летний кинотеатр «Под звездным небом Тольятти!» - МАУ КДЦ «Буревестник» приглашает в кинотеатр на просмотр кинофильма. По результатам голосования победил фильм «Варвара-краса, длинная коса».

Большая Летняя Мастерская состоится 22 июля в залах Тольяттинского художественного музея. Это большое событие в мире рукоделия, которое объединит людей, ценящих оригинальность и качество предметов в повседневной жизни – «Большая летняя мастерская»! Среди участников события: мастера авторского hand-made, виртуозные керамисты, этнические музыканты и многие другие.

Не сидите дома, не скучайте за экранами телефонов. Мир полон событий, в которых не хватает именно Вас. АфишаТлт желает Вам хороших выходных.