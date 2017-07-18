АВТОВАЗ может получить 600 млн рублей на поддержку работников

Минтруд внес в правительство предложение о выделении субсидии Самарской области в размере 600 миллионов рублей, которые должны быть направлены в том числе на поддержку работников АВТОВАЗа, сообщает ТАСС.

Средства планируется направить на частичное возмещение расходов на оплату труда работников и на переобучение тех, кто не участвуют в основном производстве на АВТОВАЗе с целью их трудоустройства в другие организации, пояснили в министерстве.

Напомним, в понедельник АВТОВАЗ подтвердил информацию о сокращении 740 человек, не занятых в основном производстве. В тот же день полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич сообщил о том, что численность персонала АВТОВАЗа может уменьшиться на 6 тыс. человек в 2017 году и еще на 2200 человек в 2018 году.

В свою очередь в компании опровергли информацию о массовом сокращении сотрудников и заверили, что в настоящее время у предприятия нет планов по увеличению числа сотрудников (с 740 человек), подпадающих под увольнение.