Под Тольятти в аварии «Калины» и ЗИЛа пострадали 6 человек (фото)

Сегодня днем произошло дорожное столкновение «Калины» и ЗИЛа на выезде из дачного массива Зелёная Даль и Хрящевского шоссе.

Как сообщает паблик «Происшествия Тольятти», грузовик выезжал с дач. Для «Калины» он был помехой справа, знаков приоритета там не установлено. Водитель «Лады» допустил столкновение с ЗИЛом.

В салоне легковушки в момент удара было трое детей и двое взрослых. Несовершеннолетние с различными травмами были доставлены в детскую многопрофильную больницу. Пожилая женщина, которая сидела впереди, по словам очевидцев, госпитализирована в ГБ 5 в тяжелом состоянии. Туда отправили и водителей Калины и ЗИЛа.

Фото: «Происшествия Тольятти»
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 18.07.2017 17:18 [136] (0)
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