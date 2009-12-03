В Тольятти 37-летнего мужчину подозревают в развращении детей

В понедельник, 17 июля, в Автозаводском районе Тольятти было возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего безработного мужчины.

По версии правоохранителей, 16-го числа, около 18:00, у дома по ул. Орджоникидзе, 8 он демонстрировал трем несовершеннолетним девочкам 12-14 лет свои гениталии. Действия мужчины правоохранители квалифицировали по ч. 1 ст. 135 УК РФ "Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста".

В Автозаводском райсуде 18 июля решается вопрос о заключении под стражу подозреваемого.
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  3. 18.07.2017 17:38 [109] (0)
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