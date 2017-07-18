Стали известны подробности ДТП с «Калиной» и ЗИЛом (фото)

Напомним, авария «Калины» и ЗИЛа произошла сегодня 18 июля, в 11:05 на территории Ставропольского района. Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, помогли врачам оказать пострадавшим первую помощь и обеспечили безопасный проезд для других участников дорожного движения.

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 67-летний водитель грузового автомобиля «ЗИЛ ММЗ-554» (водительский стаж - с 1979 года) выезжал с прилегающей территории СНТ на трассу «Тольятти - Хрящевка». По предварительной версии полицейских, не предоставив преимущество транспортному средству, двигавшемуся по главной дороге, автомобилист допустил столкновение с автомашиной Lada Kalina под управлением мужчины 1987 года рождения (стаж - с 2012 года).

В результате ДТП водители обоих транспортных средств, а также четыре пассажира Lada Kalina - 61-летняя женщина, два мальчика 2007 года рождения и 3-летняя девочка - получили травмы, с которыми были доставлены бригадой «скорой помощи» в медицинские учреждения. Врачи назначили девочке амбулаторное лечение, остальные пострадавшие госпитализированы. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители обоих транспортных средств находились в трезвом состоянии. Полицейские установили, что несовершеннолетние пассажиры легкового авто были пристегнуты ремнями безопасности и детскими удерживающими устройствами. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По факту ДТП проводится проверка.