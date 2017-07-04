В Тольятти ищут подрядчика для ремонта 30 дворов

Администрация Тольятти ищет подрядчика, который отремонтирует дворовые территории многоквартирных домов и проездов к ним, сообщается на сайте госзакупок.

Подрядчик должен будет до 30 ноября 2018 года отремонтировать покрытие дорог и тротуаров, бортовые камни, колодцы и лестницы, убрать лесопосадки и кустарники, а также установить дорожные знаки и выполнить разметку дороги, сообщает Волга Ньюс.

31 июля завершится прием заявок на участие в аукционе. Итоги торгов подведут 4 августа. Победившей в аукционе компании выделят 268,8 млн руб. из областного и местного бюджетов.

В этом году в Новом городе приведут в порядок 11 проездов и 3 двора, в Центральном районе — 15 и 3 соответственно, а в Комсомольском — 3 и 4. В 2018 году В Автозаводском районе смогут увидеть 15 обновленных проездов и 3 двора, в Центральном — 10 проездов и один двор, а в Комсомольском — 5 проездов и 16 дворов.
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  2. TLT.ru
  3. 18.07.2017 18:15 [71] (0)
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