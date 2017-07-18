11-летний тольяттинец попал под машину из-за собственной беспечности

В дежурную часть ГИБДД поступило сообщение из травмпункта о ребенке, попавшем под машину. 11 июля в 12:15 неизвестный водитель, управляя автомобилем, данные которого устанавливаются, двигался по улице Коммунистической. В районе дома №136а он допустил наезд на 11-летнего подростка, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. После чего водитель скрылся с места ДТП.

У подростка были зафиксированы множественные ушибы. В отношении водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ (за оставление места ДТП), сообщили в ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

В отношении пострадавшего подростка вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, ввиду недостижения им возраста привлечения к административной ответственности. В его действиях усматриваются признаки нарушения п. 4.3 ПДД РФ. В случае установления вины ребенка сотрудниками Госавтоинспекции и специалистами департамента образования администрации г.о. Тольятти будет проверено образовательное учреждение, в котором обучается ребенок по вопросу качества проведения работы по профилактике ДТП с детьми. Кроме того, законные представители подростка будут приглашены на заседание комиссии по делам несовершеннолетних, где они будут привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ - «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».