В Тольятти продолжается аварийный ремонт дорог

В городе активно ведется капитальный ремонт дорог, однако и другие магистрали тоже нуждаются во внимании. В этом году силами АО «ЭкоСфера» в рамках контракта по содержанию дорог проводился ремонт картами во всех трех районах города. Сейчас он уже завершен, отремонтировано 28 тыс. 683 квадратных метра, пишут "Городские ведомости".

От населения поступают обращения по состоянию дорожного полотна в отдел контроля за автомобильными дорогами департамента дорожного хозяйства и транспорта. За прошлую неделю поступило 82 обращения, 79 из них уже отработаны. В основном речь идет об аварийном ремонте. Больше всего усилий подрядчику пришлось затратить в Комсомольском районе. Объем проводимых работ оказался побольше, чем в других районах города. Соответственно улиц, где они проводились, тоже было больше: Поволжское шоссе, ул. Механизаторов, Куйбышева, Нижегородская, Кооперативная, Ингельберге, п-д Майский и 1-ый Мирный.

В Автозаводском районе аварийный ремонт проводили на ул. Борковская, Цеховая, Юбилейная, Заставная, пр. Ленинский и п-д Борковский. В Центральном районе работы проводились только на двух улицах Ларина и Мичурина. В общей сложности за минувшую неделю в аварийном порядке было отремонтировано 141 квадратный метр дорожного полотна (а за год 16 тыс.252).