Маленьких тольяттинцев приглашают на «Музейный утренник: водный мир»

22 июня Отдел современного искусства Тольяттинского художественного музея приглашает детей от 6 до 12 на «Музейный утренник: водный мир»! Интересная и насыщенная программа для детей не даст им заскучать! Каждый ребенок интересно и весело проведёт время, а у его родителей появится возможность отдохнуть!

Что получает ребёнок на каждом мероприятии:

Творческая мастерская, результат которой порадует родителей;

Квест по музею;

Чаепитие;

Подвижные игры;

Фотосессия и кинопоказ;

Весёлая компания и умный досуг.

Стоимость участия: 300р/ребёнок. Предварительная регистрация по т. 30 20 95

Дата: 22 июля, 13:00

Место проведения: Тольятти, ул. Свердлова, 3

Билет: 300 рублей

Возраст: 6+

Тольяттинский художественный музей: Сайт: http://www.thm-museum.ru