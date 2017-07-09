Маленьких тольяттинцев приглашают на «Музейный утренник: водный мир»

22 июня Отдел современного искусства Тольяттинского художественного музея приглашает детей от 6 до 12 на «Музейный утренник: водный мир»! Интересная и насыщенная программа для детей не даст им заскучать! Каждый ребенок интересно и весело проведёт время, а у его родителей появится возможность отдохнуть!

Что получает ребёнок на каждом мероприятии:

  • Творческая мастерская, результат которой порадует родителей;
  • Квест по музею;
  • Чаепитие;
  • Подвижные игры;
  • Фотосессия и кинопоказ;
  • Весёлая компания и умный досуг. 

Стоимость участия: 300р/ребёнок. Предварительная регистрация по т. 30 20 95

Дата: 22 июля, 13:00

Место проведения: Тольятти, ул. Свердлова, 3

Билет: 300 рублей

Возраст: 6+

Тольяттинский художественный музей: Сайт: http://www.thm-museum.ru
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  3. 19.07.2017 07:35 [115] (0)
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