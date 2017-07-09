Маленьких тольяттинцев приглашают на «Музейный утренник: водный мир»

22 июня Отдел современного искусства Тольяттинского художественного музея приглашает детей от 6 до 12 на «Музейный утренник: водный мир»! Интересная и насыщенная программа для детей не даст им заскучать! Каждый ребенок интересно и весело проведёт время, а у его родителей появится возможность отдохнуть!
Что получает ребёнок на каждом мероприятии:
Стоимость участия: 300р/ребёнок. Предварительная регистрация по т. 30 20 95
Дата: 22 июля, 13:00
Место проведения: Тольятти, ул. Свердлова, 3
Билет: 300 рублей
Возраст: 6+
Тольяттинский художественный музей: Сайт: http://www.thm-museum.ru