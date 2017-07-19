Госдума рассмотрит проект об ужесточении наказания за склонение к суициду

Госдума рассмотрит в первом, базовом чтении законопроект, который ужесточает наказание за склонение к самоубийству, в том числе несовершеннолетних, сообщают РИА Новости.

Максимальные санкции, предусмотренные в документе, — 15 лет лишения свободы.

Склонение к самоубийству действующим законодательством карается лишением свободы на срок до шести лет, доведение до самоубийства — от пяти до восьми лет.

Проект также устанавливает повышенную ответственность — от восьми до 15 лет лишения свободы — за склонение и содействие совершению самоубийства, повлекшие смерть двух или более несовершеннолетних, либо заведомо беспомощных или зависимых от виновного, либо беременной женщины.

Отмечается, что окончательно закон может быть принят Госдумой до конца весенней сессии — 21 июля.